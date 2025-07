Crveni meteo alarm na čitavoj teritoriji Srbije

Crveni meteo alarm ukazuje da je vreme vrlo opasno i tada su prognozirane naročito opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na novi toplotni talas koji se očekuje ove sedmice, a koji će biti najizraženiji na jugu i istoku Srbije gde se do subote 26. jula očekuje maksimalna temperatura od 35 do 40 stepeni, a u petak i do 42 stepena, uz pojačan jugozapadni vetar. Na severu i zapadu Srbije danas će biti najtopliji dan, a temperatura će u utorak i sredu biti u manjem padu, od 30 do 36 stepeni, a od četvrtka ponovo u porastu - od 35 do