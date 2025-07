Pljuskovi u zoru, pakao popodne! Danas do 39 stepeni na jugu Srbije, a evo kada stiže osveženje

Iznad većeg dela Srbije danas pretežno sunčano i veoma toplo, ali uz povremenu oblačnost i lokalne pljuskove s grmljavinom – posebno u jutarnjim i prepodnevnim satima na severu i zapadu zemlje, dok će u popodnevnim časovima kratkotrajna kiša biti moguća i u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ)

Vetar slab do umeren, posle podne na istoku zemlje povremeno i jak severni, dok će ujutru na jugu Srbije biti promenljiv. Temperature danas: Najniža: od 16 do 23°C Najviša: od 29°C na severu i zapadu, do čak 39°C na jugu i jugoistoku zemlje. U Beogradu jutros promenljivo oblačno, mestimično uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Tokom dana razvedravanje i sunčani periodi. Vetar severni, slab do umeren. Foto: Shutterstock Najniža temperatura od 20 do 23°C,