Vreme danas: Pretežno sunčano i veoma toplo

Vreme u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, sa slabim i umerenim severnim i severoistočnim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura će biti od 17 stepeni do 24, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. RHMZ je izdao upozorenje na veoma visoke temperature zbog toplotnog talasa koji će se u celoj zemlji zadržati do subote, 26. jula, a koji će biti najizraženiji na jugu i jugoistoku Srbije. Vreme u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo, sa slabim do umerenim severnim i severoistočnim vetrom. Jutarnja temperatura biće od 19 stepeni do 21, a najviša dnevna oko 33 stepena.