Toplotni talas u Srbiji do subote sa temperaturama do 42 stepena i najavom osveženja od nedelje

RHMZ upozorava na dugotrajan toplotni talas sa vrhuncem u petak i subotu, dok se od nedelje očekuje osveženje i lokalni pljuskovi.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je na dugotrajan toplotni talas koji će trajati do subote, 26. jula, sa temperaturama od 35 do 40 stepeni, a u petak i subotu lokalno i do 42 stepena, naročito na jugu i istoku Srbije. Novi talas trajaće ukupno šest dana, a u noći između subote i nedelje očekuje se promena vremena sa padom temperature i mogućim nepogodama. N1 Info OK radio N1 Info

Visoke temperature najviše pogađaju pacijente sa kardiovaskularnim i drugim hroničnim bolestima. Lekari iz hitne pomoći ističu da se broj poziva nije povećao, ali upozoravaju na potrebu opreza i pridržavanja saveta za zaštitu zdravlja. RTK N1 Info Blic

Ministarstvo unutrašnjih poslova i vatrogasci apeluju na građane zbog povećanog rizika od toplotnog udara i izbijanja požara, koji su već aktivni širom zemlje. Apeluje se na odgovorno ponašanje i pridržavanje mera zaštite. B92 Blic Kurir

Za vikend se očekuje promena vremena sa osveženjem i lokalnim pljuskovima, naročito u zapadnim i srednjim krajevima Srbije, uz pad temperature i nestabilno vreme od nedelje. Euronews Alo Mondo Radio 021 Alo