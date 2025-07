Evo šta Srbiju čeka večeras i kad kreću pljuskovi sa grmljavinom! U 20.15 časova oglasio se RHMZ sa ovim vestima!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) oglasio se sa novom najavom u petak, 25.07.2025. u 20.15 časova

Kako isitče RHMZ, u toku večeri i noći bićepretežno vedro i toplo. Vetar slab istočni i jugoistočni, u drugom delu noći na jugu Banata umeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 25° C. I sutra veoma toplo, u južnim i istočnim predelima ponegde i do 43 °C Prema najavi RHMZ-a, sutra se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 35 do 40 °C, lokalno i do 43 °C. U drugom delu dana promenljivo oblačno, a lokalna pojava