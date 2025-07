Novi tramvaj saobraća na liniji 12: Evo do kada će biti svih 25 vozila na ulicama Beograda VIDEO

Novi tramvaji stigli su u Beograd, a od danas prvi saobraća u beogradskom javnom saobraćaju.

Ovaj novi tramvaj biće na liniji 12, koja ide od Banovog brda do Omladinskog stadiona na Paliluli. To je samo jedan od 20 tramvaja, koliko se očekuje da će biti do kraja ove godine, a do marta 2026. godine stići će svi ostali tramvaji. Ovaj tramvaj je prošao sva dvomesečna testiranja. Takođe, najavljeno je da će biti uvedena nova tramvajska linija broj 8, od Trošarine do Slavije. Opširnije pogledajte u video-prilogu Televizije Prva: Ekipa Tanjuga imala je priliku