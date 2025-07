Prvi od 25 novih tramvaja od danas vozi po Beogradu: GSP nova vozila platio više od 67 miliona evra

Prvi novi tramvaj turske firme Bozankaja počeo je danas da saobraća ulicama Beograda.

To je prvi od 25 novih tramvaja koje je GSP nabavio od ove kompanije za više od 67 miliona evra. Preostali tramvaji trebalo bi da stignu do marta 2026. godine. Pre samog puštanja u saobraćaj, tramvaj je prošao period testiranja u trajanju od dva meseca, ali je taj period, prema rečima gradonačelnika Aleksandra Šapića, za preostala vozila kraći. On je, na konferenciji za medije, rekao da su dosad stigla tri tramvaja, a do kraja meseca stiže četvrti. „Dinamika