Oblačno i svežije, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 28

Više padavina očekuje se u zapadnim, jugozapadnim, južnim i centralnim predelima Srbije.

Vetar će biti slab i umeren severni i severozapadni, sredinom dana i posle podne povremeno i jak. a jutarnja temperatura krećate se od 15 do 20 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 22 do 26, na istoku zemlje oko 28 stepeni. Jutarnja temperatura krećate se od 15 do 20 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 22 do 26, na istoku zemlje oko 28 stepeni. Do kraja sedmice biće pretežno sunčano i postepeno toplije. GZS