RHMZ: Padavine i prijatnije temperature na jugoistoku Srbije

VRANJE-LESKOVAC Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) za naredne dane na jugoistoku Srbije prognozira padavine u utorak i sredu i prijatnije temperature koje do kraja nedelje neće preći 30 stepeni.

Jutarnje temperature na jugoistoku Srbije od otorka 29. jula do subote drugog avgusta kretaće se od 14 do 18 stepeni, a dnevne od 24 stepena do 30 stepeni, u Nišu od 25 do 30 stepeni, Leskovcu 24 do 29 stepeni, a u Vranju od 24 do 28 stepeni. Kiša će padati u utorak i sredu, a od četvrtka do subote vreme će biti delimično oblačno sa povremenim sunčanim intervalima. RHMZ je za utorak 29. jula izdao žuti meteo alarm, uz upozorenje da će vreme biti potencijalno opasno