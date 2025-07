Vučević (SNS): Koalicioni partneri iz Novog Pazara da se izjasne na čijoj su strani

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević pozvao je danas koalicione partnere iz Novog Pazara da osude dešavanja u tom gradu ispred Državnog univerziteta (DUNP).Vučević je na konferencija za novinare u Beogradu rekao da očekuje od njih konkretne odgovore i da kažu da li osuđuju ili podržavaju ta dešavanja.

Po njegovim rečima, ako ćute, to znači da podržavaju one koji učestvuju u incidentima. On je kazao da su sinoć napadnute prostorije SNS u Novom Sadu, Nišu, Kraljevu, Pirotu i drugim mestima. Govoreći o tome što se učesnici protesta okupljaju ispred zgrada pojedinih političara i „napadaju“ prostorije vladajuće SNS, Vučević je rekao da „nema opravdanja da se napada bilo čija imovina“ i to nazvao „bezumljem i čistim fašističkim nasiljem“. „(Profesor Pravnog fakulteta)