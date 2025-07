Ana Brnabić: „Evropa da se izjasni o ekstremizmu blokadera“

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je da će tokom dana evropskim partnerima pojedinačno, EU i njenim institucijama, poslati pisma.

Kako je rekla, u pismima će ih pozvati da se izjasne o napadima „blokadera“ na državne funkcionere jer je njihovo ćutanje „neprihvatljivo“. Brnabić je dodala da je „vrag odneo šalu“. –Neka se izjasne da li su to evropske vrednosti i da li je to evropska Srbija koju žele. To je od izuzetne važnosti da bismo znali da se od danas u skladu sa tim ponašamo. – izjavila je Brnabić. Ona je rekla da bi iz Evrope trebalo da objasne „zašto zatvaraju oči pred rastućim