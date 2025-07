Brnabić: Apelujem na EU institucije da ne zatvaraju oči pred huliganizmom

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić osudila je, kako je rekla, brutalno kršenje osnovnih ljudskih prava pojedinaca, kao i ugrožavanje slobode i sugurnosti ljudi u Srbiji "od strane blokadera samo zato što se ne slažu sa njihovim stavovima". Država će učiniti sve što je potrebno da se smire tenzije u Novom Pazaru, poručila je Brnabićeva. Miloš Vučević kaže da SNS očekuje odgovore koalicionih partnera da li osuđuju dešavanja u Novom Pazaru.

Ana Brnabić je na konfernciji za novinare u parlamentu rekla da će do kraja dana ponovo upoznati sve evropske partnere, kao i sve druge međunarodne partnere, ali i nevladine organizacije u Srbiji "o seriji incidenata i napada blokadera sa molbom da se jasno izjasne o tome". Kako je navela, treba da se izjasne da li je to ta evropska Srbija, da li je to ta demokratska lepša i pravednija Srbija kakvu žele i da li su te vrednosti dobrodošle. "Od izuzetnog je značaja