Brnabić piše evropskim partnerima da se izjasne o, kako kaže, ekstremizmu blokadera

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je da će tokom dana evropskim partnerima pojedinačno, Evropskoj uniji i njenim institucijama, poslati pisma pozivajući ih da se izjasne o napadima "blokadera" na državne funkcionere jer je njihovo ćutanje "neprihvatljivo", dodajući da je "vrag odneo šalu".

"Neka se izjasne da li su to evropske vrednosti i da li je to evropska Srbija koju žele. To je od izuzetne važnosti da bi znali da se od danas u skladu sa tim ponašamo", izjavila je Brnabić, na konferenciji za novinare u holu Skupštine Srbije. Ona je rekla da bi iz Evrope trebalo da objasne "zašto zatvaraju oči pred rastućim ekstremizmom i huliganizmom blokadera", navodeći da je i ćutanje neki signal. Precizirala je da će evropskiim partnerima poslati "sve adrese