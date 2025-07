Sunčani kraj jula i početak avgusta: U nedelju osveženje, ali leto se ne predaje

U četvrtak, 31. jula, u većem delu Srbije biće pretežno sunčano, dok će u brdsko-planinskim krajevima biti i promenljive oblačnosti, uz mogućnost kratkotrajne kiše.

Vetar slab do umeren, uglavnom severni i severozapadni. Jutarnje temperature kretaće se između 13 i 18 °C, dok će maksimalne dnevne iznositi od 25 do 29 °C. U Nišu će biti pretežno sunčano i malo toplije, uz slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura oko 15 °C, a najviša dnevna oko 28 °C. Do kraja sedmice meteorolozi očekuju stabilno i sve toplije vreme, ali uz povremene izuzetke. U subotu popodne, naročito na severu, zapadu i jugozapadu, može doći do