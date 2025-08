Vučič o JTOK: „Zašto se uhapsili 3 potpisnika a ne i četvrtog?“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, povodom jučerašnjih hapšenja u vezi sa padom nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, da postoji selektivna pravda, postavljajući pitanje zašto je jedan od ključnih potpisnika ostao van domašaja istrage. „Uhapsili ste sa papira troje, a četvrtog, koji je glavni za potpis, na osnovu čijeg potpisa su svi ostali to potpisali, niste ni dirnuli. Čak ga ništa i ne pitate. Samo mi to objasnite, ako je to moguće“,