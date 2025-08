Vučić: „Nisam ni sekund razmišljao o uvođenju vanrednog stanja“

Beta pre 40 minuta

Predsednik države Aleksandar Vučić izjavio danas da "uvođenje vanrednog stanja nikad nije bila opcija, ni jednog sekunda", dodajući da ga to uopšte ne interesuje.

"Oni (nekadašnja vlasti) su to uvodili. Mi na dlanu dajemo i više od onog što su uobičajena građanska prava i slobode i nastavićemo sa tim", rekao je Vučić, prilikom obilaska radova na brzoj sabraćajnici Slepčević-Badovinci.

Vučić je rekao da bolje razume politiku i narod od (neimenovanog) protivnika i "sve im je teže da izbegnu poraz, kad god da budu izbori, sve teže i svakog dana im je to teže".

"Suviše sam ja ozbiljan čovek da bih ovakve stvari govorio a da u njih nisam siguran. I kada se to bude dogodilo videćete da sam u pravu", rekao je Vučić.

O svojim neimenovanim protivnicima je rekao: "svakoga dana tog ludovanja, matretiranja naroda, oni idu u kanal sve dublje, narod vidi ko je ozbiljan i odgovoran".

Univerzitetski profeser Vladeta Janković rekao je ranije danas da uopšte ne sumnja da je Vučić svestan dubine i ozbiljnosti podele u narodu, i da zna kuda to može da odvede.

"Odluku (o izborima) će doneti tek pošto dobro proceni rizike, a pred sobom ima podjednako opasne alternative: jedna je skoro izvestan poraz naprednjaka, sa podjednako izvesnim odbijanjem da se rezultat izbora prizna, a druga – neka vrsta vanrednog stanja sa još mnogo gorim nasiljem od ovoga čiji smo u poslednje vreme svedoci" rekao je Janković, za Novu.

Vučić: Mafijaška struktura u pravosuđu žurila da odredi pritvor Momiroviću i ostalima

Predsednik države Aleksandar Vučić izjavio je danas da se "uvezanim tužilačkim i pravosudnim strukturama" žurilo da bi preko svog sudije za prethodni postupak bio određen pritvor za nekadašnjeg ministra Tomislava Momirovića i ostale uhapšene u petak.

"Neću sada o svim detaljima. Ali se njima žurilo, napravili su dogovor, to vam je taj deo uvezane, da ne kažem mafijaške strukture, ali uvezanih struktura u tužilaštvu i pravosuđu, jer su znali da moraju da to završe u petak da bi imali svog sudiju za prethodni postupak koji će da odredi pritvor", rekao je Vučić, prilikom obilaska radova na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci.

To je zato, smatra Vučić, jer "posle devet meseci niko živ ne bi odredio pritvor, ali to su te kombicije, to govori o žurbi".

U petak su uhapšeni Momirović i grupa povezanih lica, ali ne i nekadašnji ministar Goran Vesić koji se navodno leči u bolnici. Svima njima juče je određen pritvor do 30 dana, jer su osumnjičeni da su korupcijom oštetili državu za više od 115 miliona dolara.

(Beta, 04.08.2025)