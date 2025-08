Teolog Vukašin Milićević nakon saslušanja u Crkvenom sudu: Ostajem pri svemu što sam rekao

Teolog Vukašin Milićević saslušan je pred crkvenim sudom u Patrijaršiji, dok su ispred, u znak podrške, bili studenti, uglavnom Bogoslovskog fakulteta i građani.

On je novinarima, po izlasku iz Patrijaršije, rekao da ne može da kaže ništa loše o današnjem saslušanju, pošto su, kako je objasnio, dužnost da uzmu izjave od njega poverili ljudima koje dugo poznaje i koji su mu prijatelji, prenela je televizija N1.

"Nisam nikakvu zlu nameru video u svemu tome, ali je sve onako kako sam rekao, neće tu biti nikakvo stvarno suđenje, sve je to predstava, oni će verovatno ići na to da me, zbog kanonskog statusa, formalno liše sveštenstva, a onda će verovatno ići u pravcu najdrastičnije kanonske kazne - isključenje iz crkvene zajednice zbog mojih javnih istupa", smatra Milićević.

Nakon tih njegovih reči, okupljeni su počeli da uzvikuju "ua" i "inkvizicija", piše na sajtu te televizije.

On je naveo da je sudu rekao da stoji iza svake reči koju je javno izgovorio.

"Da sam je rekao sa najboljom mogućom namerom da se sačuva ono što je ostalo od ugleda crkve, ako je išta ostalo, a ne da se on dalje ruši, da ne mogu da odgovorim na ucene i pretnje kroz redovne procedure, već da je jedini način da se taj čitav sistem uzurpacije, kao i u državi, demontira, da se vratimo onome što je osnovni smisao i misija crkve", rekao je Milićević.

Dodao je da je jedini način da promeni svoje stavove - da bude suočen sa argumentima.

"Nije bilo reči o krivici, već su oni citirali neke moje izjave, pitali su me da li sam svestan da sam time nešto prekršio, ja sam rekao da jedino priznajem zakon Jevanđelja, a njega mislim ne da nisam prekršio, već sam se upravo u svojim javnim nastupima za njega zalagao", poručio je.

Milićević je rekao i da se eparhijski crkveni sud bavi administrativnim poslovima, i u tom smislu, kako je naveo, on je stalno aktivan, ali u ovakvim slučajevima retko se sastaje.

"Nije se sastao ni u jednom od onih slučajeva koji su poznati javnosti: nije se sastajao ni zbog pedofilije, optužbi protiv silovanja, ni zbog zloupotrebe crkvene imovine, očigledno je da su jedini razlozi zbog čega se sada sastao moji javni nastupi. Mislim da niko u patrijaršiji nema više sumnji u to", kazao je.

Ocenio je da slobodna reč crkvi smeta.

Upitan koja je dalja procedura, naveo je da na osnovu njegove izjave treba da se donese odluka o tome da li postoji osnov za pokretanje optužnice protiv njega.

"Ali mislim da je presuda već doneta, izrečena mi je kao privremena mera, najdrastičnija mera, a to je zabrana pričešća. U suštini kadija te tuži, kadija ti sudi, jedino možemo da se uzdamo u javnost kojoj je stalo do toga da i u crkvi vlada nekakva pravda i istina", kazao je.

Milićević smatra da je to važno ne samo za one koji sebe smatraju članovima crkve, već za celo društvo.

"Ako imate instituciju koja zauzima toliko ogroman prostor u javnosti, onda ona mora da polaže račun javnosti, ne samo svojim vernicima, već celom društvu", kazao je.

Na pitanje da li u nedelju može da prisustvuje liturgiji, Milićević je kazao da može da prisustvuje, ali ne može da učestvuje, tako da neće ni prisustvovati.