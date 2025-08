Teolog Milićević posle saslušanja: Sve je to predstava, verovatno će me isključiti iz crkve zbog mojih javnih istupa

Teolog Vukašin Milićević saslušan je danas pred crkvenim sudom u Patrijaršiji, dok su ispred, u znak podrške, bili studenti, uglavnom Bogoslovskog fakulteta, i građani. Po izlasku iz zgrade, građani su ga dočekali povicima "bravo". On je novinarima kazao da ne može da kaže ništa loše o današnjem saslušanju, pošto su dužnost da uzmu izjave od njega poverili ljudima koje dugo poznaje i koji su mu prijatelji.

'Nisam nikakvu zlu nameru video u svemu tome, ali je sve onako kako sam rekao, neće tu biti nikakvo stvarno suđenje, sve je to predstava, oni će verovatno ići na to da me, zbog kanonskog statusa, formalno liše sveštenstva, a onda će verovatno ići u pravcu najdrastičnije kanonske kazne - isključenje iz crkvene zajednice zbog mojih javnih istupa ', rekao je Milićević za N1 . Nakon tih njegovih reči, okupljeni su počeli da uzvikuju 'ua' i 'inkvizicija'. On je naveo