Uživo gori u Ukrajini! Dronovi pogodili ruske radarske stanice (foto/video)

Alo pre 24 minuta
Uživo gori u Ukrajini! Dronovi pogodili ruske radarske stanice (foto/video)

U brzom diplomatskom razvoju događaja, Bela kuća je saopštila da bi se Donald Tramp mogao sastati sa Vladimirom Putinom sledeće nedelje. Čini se da postoje određeni uslovi za to, ali to dolazi nakon što je Volodimir Zelenski rekao da je Moskva „sklonija“ prekidu vatre. Pratite najnovije vesti o ratu Rusije i Ukrajine koji je ušao u 1.261. dan

U kratkim crtama: Ima mrtvih i ranjenih u poslednjem napadu Rusije na Harkov: EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE Pogledaj galeriju EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE Pogledaj galeriju EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE Pogledaj galeriju EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE Pogledaj galeriju EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE Pogledaj galeriju EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE Pogledaj galeriju EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE Pogledaj
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Latinović za Euronews Srbija: Đurićeva poseta Vašingtonu otvara dijalog o NIS-u i carinama

Latinović za Euronews Srbija: Đurićeva poseta Vašingtonu otvara dijalog o NIS-u i carinama

Euronews pre 54 minuta
"Predložio sam da Tramp dođe: U Srbiju!" Marko Đurić: "Vratićemo odnose Srbije i SAD na nekadašnji nivo"

"Predložio sam da Tramp dođe: U Srbiju!" Marko Đurić: "Vratićemo odnose Srbije i SAD na nekadašnji nivo"

Blic pre 24 minuta
Zelenski razgovarao sa direktorkom MMF o novom programu finansijske pomoći za UKR

Zelenski razgovarao sa direktorkom MMF o novom programu finansijske pomoći za UKR

N1 Info pre 14 minuta
Preokret, pao dogovor Putina i Trampa! "Velika trojka" uskoro donosi odluku o budućnosti sveta: Ovo će se desiti prvi put…

Preokret, pao dogovor Putina i Trampa! "Velika trojka" uskoro donosi odluku o budućnosti sveta: Ovo će se desiti prvi put posle 7 godina

Blic pre 24 minuta
„Nije teritorija Ukrajine ključna za Putina“: Njujork Tajms analizira šta ruski vođa tačno želi od američkog predsednika…

„Nije teritorija Ukrajine ključna za Putina“: Njujork Tajms analizira šta ruski vođa tačno želi od američkog predsednika

Nova pre 14 minuta
Uživo "Duhovi" pogodili Ruse; Zelenski ima plan FOTO/VIDEO

Uživo "Duhovi" pogodili Ruse; Zelenski ima plan FOTO/VIDEO

B92 pre 39 minuta
Tramp razočarao EU: Puna usta pretnji, a Putin i dalje mirno sedi

Tramp razočarao EU: Puna usta pretnji, a Putin i dalje mirno sedi

Alo pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaRusijaKijevDonald TrampHarkovVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Zelenski i Merc podržavaju Trampove napore za okončanje rata u Ukrajini

Zelenski i Merc podržavaju Trampove napore za okončanje rata u Ukrajini

Danas pre 59 minuta
Posvađao se sa snajkom, pa pokušao da je ubije: Porodični odmor umalo završio tragedijom: Davio je u bazenu naočigled unuka…

Posvađao se sa snajkom, pa pokušao da je ubije: Porodični odmor umalo završio tragedijom: Davio je u bazenu naočigled unuka

Blic pre 34 minuta
Nasa: objavila detalje: Astronaut koji je bio zaglavljen u svemiru 9 meseci doneo iznenadnu odluku

Nasa: objavila detalje: Astronaut koji je bio zaglavljen u svemiru 9 meseci doneo iznenadnu odluku

Blic pre 44 minuta
Tivat do sutra bez vode: Vanredne mere zbog havarije na vodovodnoj mreži

Tivat do sutra bez vode: Vanredne mere zbog havarije na vodovodnoj mreži

Blic pre 54 minuta
Načelnik Generalštaba izraelske vojske upozorio Vladu na opasnost od okupacije Gaze

Načelnik Generalštaba izraelske vojske upozorio Vladu na opasnost od okupacije Gaze

Danas pre 19 minuta