Zajednički front Moskve i Pekinga! Pitanje Dodika stiže pred UN

Kina je podržala zahtev Rusije da se održe zatvorene konsultacije Saveta bezbednosti UN povodom Milorada Dodika i situacije u Republici Srpskoj.

Narodna Republika Kina dala je podršku inicijativi Ruske Federacije da se održi sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (UN), posvećena aktuelnoj situaciji u Republici Srpskoj i predsedniku Srpske Miloradu Dodiku, potvrđeno je za Radio-televiziju Republike Srpske (RTRS) iz više diplomatskih izvora u Njujorku. Ova sednica Saveta bezbednosti UN, prema najavama, mogla bi da započne već večeras u 21 čas, u formatu zatvorenih konsultacija, što znači da neće biti