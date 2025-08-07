Zelenski se ne sprema za mir, nego za rat "Ministarstvo odbrane, zajedno sa vojskom, mora to da reši"
Alo pre 37 minuta
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izneo je pet ključnih prioriteta ministarstva odbrane, među kojima su povećanje udela domaćeg naoružanja na frontu, digitalizacija, smanjenje birokratije, kao i rešenje personalnih pitanja u oružanim snagama Ukrajine
"U regionu Sumi podnet je izveštaj ministra odbrane Denisa Šmihalja o obnovi tog ministarstva. Prvi prioritet odnosi se na maksimalan broj narudžbina za ukrajinske proizvođače, kako bi 50 odsto naoružanja na frontu bilo naše proizvodnje", istakao je Zelenski u sinoćnjem video-obraćanju. On je takođe naglasio potrebu razvoja digitalnih usluga i svih sistema, uključujući Delta. Prema rečima Zelenskog, takođe je neophodno da se smanji birokratija i uspostavi jasna