Vozači pažnja: Izvode se radovi na "Milošu Velikom" i Moravskom koridoru

Vozače u naredna dva dana očekuje izmene u režimu saobraćaja zbog najavljenih radova na deonicama auto-puta Miloš Veliki (od Pakovraća ka Požegi) i Moravskom koridoru.

"Na deonici auto-puta Miloš Veliki, Pakovraće – Požega, izvodiće se radovi u tunelima Laz i Munjino brdo, od 7. na 8. avgust 2025. godine, od 20 do 05 časova. Radovi će se obavljati u desnoj cevi tunela Laz, u smeru ka Požegi. Takodje, u istom periodu radovi su planirani u levoj cevi tunela Munjino brdo, u pravcu ka Pakovraću. Saobraćaj će se najpre odvijati u voznoj, a zatim u preticajnoj traci, dok će druga traka biti slobodna", potvrđeno je za agenciju RINA iz
