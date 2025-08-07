Kritične sirovine osnov za zelenu i digitalnu tranziciju i razvoj industrije

Kritične sirovine osnov za zelenu i digitalnu tranziciju i razvoj industrije

Predstavljena prva sveobuhvatna državna strategija

Pomoćnik ministra za rudarstvo i energetiku Ivan Janković izjavio je da su Nacrtom Strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije od 2025. do 2040. godine, sa projekcijom do 2050. godine, predložene smernice za unapređenje kontrole nad istraživanjem i eksploatacijom resursa, jačanje kadrovskih kapaciteta, unapređenje investicione klime i usaglašavanje sa regulativom EU. Janković je na javnoj raspravi o tom dokumentu u Privrednoj komori Srbije
