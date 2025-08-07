"Mislio sam da smo ovu lekciju naučili": Vučić: "Kada menjamo stvari silom, kada koristimo nasilje, to nam se uvek lošim vrati u budućnosti"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da Srbija mora da bude uređena zemlja u kojoj se vlasti menjaju na izborima i u kojoj se narodno poverenje, kako kaže, osvaja radom, marljivošću, predanošću i posvećenošću.

"Veoma je važno da ljudi zapamte lekciju, za koju su mislili da smo je već naučili. A to je, da kada stvari menjamo silom, kada koristimo nasilje, da odlično moramo da znamo, da će nam se to uvek lošim vratiti u budućnosti", rekao je Vučič u video objavi na svom Instagram nalogu. On je istakao da je suština u tome da "moramo da čujemo jedni druge, da razgovaramo i da istovremeno na svakom mestu pokažemo poštovanje jedni za druge". Vučić je u video objavi ispričao