Skupština nastavlja raspravu o izmenama Zakona o JBS i lex specijalisu za Generalštab

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas načelnu objedinjenu raspravu o svih osam tačaka dnevnog reda druge sednice redovnog jesenjeg zasedanja, među kojima su izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

Tokom jučerašnje rasprave svoje stavove o tom predloženom rešenju izneli su poslanici vladajuće koalicije koji su najavili podršku i ocenili da je taj zakon značajan za nastavak evropskog puta Srbije, kao i da će unaprediti izborni proces. Opozicija je kritikovala izemne Zakona o JBS tvrdeći da one neće suštinski promeniti izborni proces te su izrazili sumnju u iskrenu nameru vlasti da se izvrši revizija biračkog spiska. Poslanici će nastaviti raspravu i o Predlogu