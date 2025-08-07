Policajca grebala po licu: Novi detalj hapšenja Ivone Stefanović: Pokušala je da uništi i policijsko vozilo

Policajca grebala po licu: Novi detalj hapšenja Ivone Stefanović: Pokušala je da uništi i policijsko vozilo

Poznata Tiktokerka Ivona Stefanović uhapšena je u Beogradu zbog napada na policajca tokom rutinske kontrole.

Ivona je naime, je zaustavljena tokom rutinske kontrole u Beogradu, gde je utvrđeno da je bila u alkoholisanom stanju. Umesto saradnje, Tiktokerka je verbalno napala policajca, a zatim ga i fizički napala, grebajući ga po licu i rukama. Nakon toga, oštetila je službeno vozilo, što je rezultiralo njenim hapšenjem. Njen partner Luka Obradović, koji je takođe imao problema sa zakonom, priveden je prošle godine na grčkom ostrvu Zakintos.
