Kremlj potvrdio: Zvanično dogovoren sastanak između Putina i Trumpa, određeno je i mesto

Rusija i Sjedinjene Američke Države dogovorile su se o sastanku predsednika dve zemalje, Vladimira Putina i Donalda Trampa, u narednim danima, piše ruski TASS. „Rad na samitu je sada započeo“, rekao je novinarima pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, prenosi Klix.

Mesto održavanja sastanka čelnika država takođe je dogovoreno, a prema rečima ruskih zvaničnika, biće objavljeno nešto kasnije. „Na predlog američke strane, načelno je dogovoren dogovor o održavanju bilateralnog sastanka na najvišoj razini u narednim danima, odnosno sastanka predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa“, rekao je diplomata. „Sada, zajedno s našim američkim kolegama, započinjemo konkretan rad“, dodao je Ušakov. Specijalni izaslanik američkog