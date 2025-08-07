Kremlj potvrdio: Zvanično dogovoren sastanak između Putina i Trumpa, određeno je i mesto

Danas pre 36 minuta  |  klix.ba
Kremlj potvrdio: Zvanično dogovoren sastanak između Putina i Trumpa, određeno je i mesto

Rusija i Sjedinjene Američke Države dogovorile su se o sastanku predsednika dve zemalje, Vladimira Putina i Donalda Trampa, u narednim danima, piše ruski TASS. „Rad na samitu je sada započeo“, rekao je novinarima pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, prenosi Klix.

Mesto održavanja sastanka čelnika država takođe je dogovoreno, a prema rečima ruskih zvaničnika, biće objavljeno nešto kasnije. „Na predlog američke strane, načelno je dogovoren dogovor o održavanju bilateralnog sastanka na najvišoj razini u narednim danima, odnosno sastanka predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa“, rekao je diplomata. „Sada, zajedno s našim američkim kolegama, započinjemo konkretan rad“, dodao je Ušakov. Specijalni izaslanik američkog
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Dogovoren susret Trampa i Putina, potvrdio Kremlj

Dogovoren susret Trampa i Putina, potvrdio Kremlj

BBC News pre 26 minuta
Kremlj: Putin prihvatio sastanak sa Trampom

Kremlj: Putin prihvatio sastanak sa Trampom

N1 Info pre 26 minuta
Rusija i SAD dogovorile susret predsednika Putina i Trampa

Rusija i SAD dogovorile susret predsednika Putina i Trampa

Insajder pre 46 minuta
Ušakov: Rusija i SAD dogovorile susret Putina i Trampa

Ušakov: Rusija i SAD dogovorile susret Putina i Trampa

NIN pre 51 minuta
Dogovoren susret Trampa i Putina, potvrdio Kremlj

Dogovoren susret Trampa i Putina, potvrdio Kremlj

Danas pre 36 minuta
Japanski vojni avion pao u Pacifik tokom vežbe, pilot se spasao katapultiranjem

Japanski vojni avion pao u Pacifik tokom vežbe, pilot se spasao katapultiranjem

Euronews pre 41 minuta
Dogovoren susret Trampa i Putina, potvrdio Kremlj

Dogovoren susret Trampa i Putina, potvrdio Kremlj

Južne vesti pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Rekordan pad broja stanovnika u Japanu u 2024.

Rekordan pad broja stanovnika u Japanu u 2024.

Beta pre 6 minuta
Više požara na Tasosu

Više požara na Tasosu

Radio 021 pre 11 minuta
Bivo usmrtio milionera: Lovac nastradao na safariju

Bivo usmrtio milionera: Lovac nastradao na safariju

Nova pre 6 minuta
Švajcarska delegacija završila posetu u SAD, nepoznato da li je došlo do dogovora o umanjenju carina

Švajcarska delegacija završila posetu u SAD, nepoznato da li je došlo do dogovora o umanjenju carina

Nedeljnik pre 1 minut
Sutra stupa na snagu Evropski akt o slobodi medija - ključan za zaštitu novinarske nezavisnosti

Sutra stupa na snagu Evropski akt o slobodi medija - ključan za zaštitu novinarske nezavisnosti

N1 Info pre 6 minuta