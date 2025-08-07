Tramp otkrio pod kojim uslovom Putin pristaje na pregovore: Šef Kremlja predložio lokaciju za sastanak

Nedeljnik pre 34 minuta
Tramp otkrio pod kojim uslovom Putin pristaje na pregovore: Šef Kremlja predložio lokaciju za sastanak

Američki predsednik Donald Tramp rekao je evropskim saveznicima da je šef Kremlja Vladimir Putin otvoren za mirovne pregovore, ali samo ako oni uključuju „razmenu teritorija“, objavio je Blumberg, pozivajući se na dobro obaveštene izvore, prenosi RTS.

Putin je imenovao Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) kao jedno od pogodnih mesta za sastanak s Trampom. Američki izaslanik Stiv Vitkof razgovarao je sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Kremlju skoro tri sata. Predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp rekao je da je postignut značajan napredak u razgovoru s Putinom. Kaže da je o rezultatima razgovora obavestio pojedine evropske saveznike i da se sa svima saglasio da se rat u Ukrajini mora okončati. „Moramo na
