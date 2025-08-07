Milijarde stižu u Ameriku Trampove carine stupile na snagu, pogođeno više od 70 zemalja

VAŠINGTON: Carine koje je uveo aktuelni predsednik Sjedinjenih Država, Donald Tramp, stupile su danas na snagu zahvativši više od 70 zemalja.

Od 00:01 časova po lokalnom vremenu (GMT-4), carine u rasponu od 10 do 50 odsto primenjuju se na robu iz gotovo 70 zemalja, čime je značajno proširen obim Trampove trgovinske politike koja je usmerena ka smanjenju trgovinskog deficita Sjedinjenih Američkih Država, navodi Ej-Bi-Si Njuz. "Ponoć je! Milijarde dolara od carina sada stižu u Severnu Ameriku!", objavio je Tramp na društvenim mrežama neposredno pre ponoći. Među pogođenim zemljama je i Kanada, jedan od