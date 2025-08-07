Milijarde stižu u Ameriku Trampove carine stupile na snagu, pogođeno više od 70 zemalja

Dnevnik pre 7 minuta
Milijarde stižu u Ameriku Trampove carine stupile na snagu, pogođeno više od 70 zemalja

VAŠINGTON: Carine koje je uveo aktuelni predsednik Sjedinjenih Država, Donald Tramp, stupile su danas na snagu zahvativši više od 70 zemalja.

Od 00:01 časova po lokalnom vremenu (GMT-4), carine u rasponu od 10 do 50 odsto primenjuju se na robu iz gotovo 70 zemalja, čime je značajno proširen obim Trampove trgovinske politike koja je usmerena ka smanjenju trgovinskog deficita Sjedinjenih Američkih Država, navodi Ej-Bi-Si Njuz. "Ponoć je! Milijarde dolara od carina sada stižu u Severnu Ameriku!", objavio je Tramp na društvenim mrežama neposredno pre ponoći. Među pogođenim zemljama je i Kanada, jedan od
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Trampove carine stupile na snagu, pogođeno više od 70 zemalja

Trampove carine stupile na snagu, pogođeno više od 70 zemalja

Vesti online pre 3 minuta
Trampove carine stupile na snagu, pogođeno više od 70 zemalja

Trampove carine stupile na snagu, pogođeno više od 70 zemalja

Sputnik pre 13 minuta
Trumpove carine stupile na snagu – novi test za svetsku ekonomiju

Trumpove carine stupile na snagu – novi test za svetsku ekonomiju

Bloomberg Adria pre 38 minuta
Trampove carine počele da važe za više od 70 zemalja

Trampove carine počele da važe za više od 70 zemalja

Radio 021 pre 33 minuta
Trampove carine stupile na snagu, pogođeno više od 70 zemalja

Trampove carine stupile na snagu, pogođeno više od 70 zemalja

RTV pre 58 minuta
"Ponoć je, mIlijarde dolara od carina sada stižu": Trampove mere stupile na snagu

"Ponoć je, mIlijarde dolara od carina sada stižu": Trampove mere stupile na snagu

Euronews pre 48 minuta
Trampove carine stupile na snagu, pogođeno više od 70 zemalja

Trampove carine stupile na snagu, pogođeno više od 70 zemalja

RTS pre 43 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonKanadaDeficitTrgovinski deficitDonald TrampDolar

Svet, najnovije vesti »

Zelenski izneo pet ključnih prioriteta ministarstva odbrane Ukrajine

Zelenski izneo pet ključnih prioriteta ministarstva odbrane Ukrajine

RTV pre 13 minuta
Ukratko iz sveta - evropski i azijski fjučersi u zelenom, skočile akcije Applea uprkos novim carinama SAD

Ukratko iz sveta - evropski i azijski fjučersi u zelenom, skočile akcije Applea uprkos novim carinama SAD

Bloomberg Adria pre 3 minuta
5 Ključnih prioriteta ukrajinske vojske: Zelenski obišao komandante, pa poručio šta hitno mora da se uradi

5 Ključnih prioriteta ukrajinske vojske: Zelenski obišao komandante, pa poručio šta hitno mora da se uradi

Blic pre 8 minuta
Ruska armija napreduje

Ruska armija napreduje

Vesti online pre 8 minuta
Trampove carine stupile na snagu, pogođeno više od 70 zemalja

Trampove carine stupile na snagu, pogođeno više od 70 zemalja

Vesti online pre 3 minuta