Oblaci se povlače pred suncem Danas toplije, za vikend stižu vrućine

U Srbiji će danas biti sunčano sa najvišom temperaturom do 31 stepen.

Ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno i suvo, posle podne pretežno sunčano, a pojava lokalnih, kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom moguća je na krajnjem jugu Srbije. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima južne Srbije kratkotrajno i jak, severnih pravaca. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najniža temperatura biće od 13 do 20, a najviša dnevna od 27 stepeni do 31 stepen. U Beogradu ujutro pretežno oblačno i suvo, tokom