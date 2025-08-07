Oblaci se povlače pred suncem Danas toplije, za vikend stižu vrućine

Dnevnik pre 58 minuta
Oblaci se povlače pred suncem Danas toplije, za vikend stižu vrućine

U Srbiji će danas biti sunčano sa najvišom temperaturom do 31 stepen.

Ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno i suvo, posle podne pretežno sunčano, a pojava lokalnih, kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom moguća je na krajnjem jugu Srbije. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima južne Srbije kratkotrajno i jak, severnih pravaca. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najniža temperatura biće od 13 do 20, a najviša dnevna od 27 stepeni do 31 stepen. U Beogradu ujutro pretežno oblačno i suvo, tokom
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

U Srbiji danas sunčano, najviša temperatura do 35 stepen

U Srbiji danas sunčano, najviša temperatura do 35 stepen

Glas Zapadne Srbije pre 13 minuta
Narednih dana očekuje se sve toplije vreme

Narednih dana očekuje se sve toplije vreme

Ozon pre 28 minuta
Smena sunca i oblaka – mogući kratkotrajni pljuskovi na jugu, temperatura do 31 stepen

Smena sunca i oblaka – mogući kratkotrajni pljuskovi na jugu, temperatura do 31 stepen

RTS pre 1 sat
Pakao stiže! Srbija na udaru žestokog toplotnog talasa – za vikend i do 38 stepeni!

Pakao stiže! Srbija na udaru žestokog toplotnog talasa – za vikend i do 38 stepeni!

Alo pre 2 sata
Vremenska prognoza za 7. avgust: Raste temperatura, danas više od 30 stepeni

Vremenska prognoza za 7. avgust: Raste temperatura, danas više od 30 stepeni

Mondo pre 3 sata
Od danas povratak pravog leta: Temperatura do 31°C

Od danas povratak pravog leta: Temperatura do 31°C

Telegraf pre 2 sata
Ujutro oblačno, posle podne sunčano, najviša temperatura oko 30 stepeni

Ujutro oblačno, posle podne sunčano, najviša temperatura oko 30 stepeni

RTV pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Potvrđen prvi slučaj alergije na crveno meso: Doktorka Plavšić objašnjava šta je alfa-gal sindrom i kako se leči?

Potvrđen prvi slučaj alergije na crveno meso: Doktorka Plavšić objašnjava šta je alfa-gal sindrom i kako se leči?

Danas pre 13 minuta
Koliko referentna kamatna stopa NBS utiče na tržište?

Koliko referentna kamatna stopa NBS utiče na tržište?

Biznis.rs pre 8 minuta
Studenti spremaju novi talas protesta za jesen, u toku ozbiljne pripreme za kampanju: Održani prvi plenumi sa brucošima

Studenti spremaju novi talas protesta za jesen, u toku ozbiljne pripreme za kampanju: Održani prvi plenumi sa brucošima

Nova pre 8 minuta
Zaleteo se na ljude u Novom Sadu, a policija ga „privodi“ tako što on sam vozi do stanice dok na suvozačevom mestu sedi…

Zaleteo se na ljude u Novom Sadu, a policija ga „privodi“ tako što on sam vozi do stanice dok na suvozačevom mestu sedi policajac VIDEO

Nova pre 3 minuta
Muškarac se zaleteo na ljude u Novom Sadu, a policija ga „privodi“ tako što on sam vozi do policijske stanice, a na…

Muškarac se zaleteo na ljude u Novom Sadu, a policija ga „privodi“ tako što on sam vozi do policijske stanice, a na suvozačevom mestu sedi policajac VIDEO

Nova pre 13 minuta