Mup pozvao građane da se evakuišu: Policija zatvara ulice u Beogradu na vodi zbog bombe od 500 kila (foto)

Kurir pre 2 sata
Mup pozvao građane da se evakuišu: Policija zatvara ulice u Beogradu na vodi zbog bombe od 500 kila (foto)

Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na stanovnike u okolini "Beograda na vodi" da u subotu, 9. avgusta, u ranim jutarnjim časovima napuste svoje domove zbog uklanjanja avio-bombe teške 500 kilograma, pronađene na gradilištu.

Akcija počinje u 7 časova, a policija će zatvoriti više ulica u centru Beograda. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, u subotu, 9. avgusta 2025. godine, u ranim jutarnjim časovima, izvršiće uklanjanje, transport i uništavanje avio-bombe britanske proizvodnje iz Drugog svetskog rata, pronađene u Ulici Nikolaja Кravcova, na gradilištu "Beograda na vodi". Pronađena avio-bomba teška je oko 500 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Avio-bomba pronađena u “Beogradu na vodi” biće uklonjena u subotu

Avio-bomba pronađena u “Beogradu na vodi” biće uklonjena u subotu

Serbian News Media pre 2 sata
Uklanjanje avio-bombe s gradilišta Beograda na vodi: MUP poziva građane da prate ova uputstva

Uklanjanje avio-bombe s gradilišta Beograda na vodi: MUP poziva građane da prate ova uputstva

NIN pre 2 sata
Beograđani, hitno uklonite parkirana vozilla iz ovih ulica FOTO

Beograđani, hitno uklonite parkirana vozilla iz ovih ulica FOTO

B92 pre 2 sata
U subotu u sedam časova počinje uklanjanje bombe kod Beograda na vodi, građani da se evakuišu

U subotu u sedam časova počinje uklanjanje bombe kod Beograda na vodi, građani da se evakuišu

Politika pre 2 sata
"Građani da napuste stanove": MUP u subotu uklanja bombu iz II svetskog rata na gradilištu Beograda na vodi

"Građani da napuste stanove": MUP u subotu uklanja bombu iz II svetskog rata na gradilištu Beograda na vodi

N1 Info pre 3 sata
U subotu uklanjanje avio-bombe s gradilišta Beograda na vodi, MUP poziva građane da napuste stanove

U subotu uklanjanje avio-bombe s gradilišta Beograda na vodi, MUP poziva građane da napuste stanove

Beta pre 3 sata
Avio-bomba od 500 kilograma pronađena na gradilištu „Beograda na vodi“: MUP pozvao građane da prate ova uputstva (FOTO)

Avio-bomba od 500 kilograma pronađena na gradilištu „Beograda na vodi“: MUP pozvao građane da prate ova uputstva (FOTO)

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUPBeograd na vodiTc galerija

Regioni, najnovije vesti »

18. izdanje Tuborg Lovefesta je zvanično počelo: Beefeater H2O Stage otvorio festival, večeras spektakl na Fire Stage-u uz…

18. izdanje Tuborg Lovefesta je zvanično počelo: Beefeater H2O Stage otvorio festival, večeras spektakl na Fire Stage-u uz najtvrđi zvuk u istoriji festivala!

IndeksOnline pre 21 minuta
MUP poboljšao kontrolu saobraćaja – sprema se novi zakon

MUP poboljšao kontrolu saobraćaja – sprema se novi zakon

RTK pre 31 minuta
Pejčić odgovora na saopštenje Gradskog odbora Narodnog pokreta Srbije u Leskovcu: Leskovački sportisti dosanjali svoju bajku…

Pejčić odgovora na saopštenje Gradskog odbora Narodnog pokreta Srbije u Leskovcu: Leskovački sportisti dosanjali svoju bajku

Jug press pre 56 minuta
Gori automobil na auto-putu kod Leskovca

Gori automobil na auto-putu kod Leskovca

Jugmedia pre 56 minuta
U Kragujevcu definisani novi planovi za socijalna preduzeća

U Kragujevcu definisani novi planovi za socijalna preduzeća

RTK pre 56 minuta