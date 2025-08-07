Mup pozvao građane da se evakuišu: Policija zatvara ulice u Beogradu na vodi zbog bombe od 500 kila (foto)

Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na stanovnike u okolini "Beograda na vodi" da u subotu, 9. avgusta, u ranim jutarnjim časovima napuste svoje domove zbog uklanjanja avio-bombe teške 500 kilograma, pronađene na gradilištu.

Akcija počinje u 7 časova, a policija će zatvoriti više ulica u centru Beograda. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, u subotu, 9. avgusta 2025. godine, u ranim jutarnjim časovima, izvršiće uklanjanje, transport i uništavanje avio-bombe britanske proizvodnje iz Drugog svetskog rata, pronađene u Ulici Nikolaja Кravcova, na gradilištu "Beograda na vodi". Pronađena avio-bomba teška je oko 500 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem