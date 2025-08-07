"Građani da napuste stanove": MUP u subotu uklanja bombu iz II svetskog rata na gradilištu Beograda na vodi

N1 Info pre 6 sati  |  N1 Beograd
"Građani da napuste stanove": MUP u subotu uklanja bombu iz II svetskog rata na gradilištu Beograda na vodi

MUP će u subotu, 9. avgusta u ranim jutarnjim časovima izvršiti uklanjanje, transport i uništavanje avio-bombe britanske proizvodnje iz Drugog svetskog rata, pronađene u Ulici Nikolaja Kravcova, na gradilištu „Beograda na vodi“, saopšteno je.

Pronađena avio-bomba teška je oko 500 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od približno 220 kilograma, navode iz MUP. "Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane u okolini gradilišta 'Beograda na vodi', kod Tržnog centra 'Galerija' i zgrada u delovima ulica Nikolaja Kravcova, Vožda Đorđa Stratimirovića, Luke Ćelovića Trebinjca, Hercegovačke ulice (deo između Nikolaja Kravcova i Vožda Đorđa Stratimirovića) i Bulevara Vudroa Vilsona (na delu od ugla sa ulicom
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Avio-bomba pronađena u “Beogradu na vodi” biće uklonjena u subotu

Avio-bomba pronađena u “Beogradu na vodi” biće uklonjena u subotu

Serbian News Media pre 5 sati
Uklanjanje avio-bombe s gradilišta Beograda na vodi: MUP poziva građane da prate ova uputstva

Uklanjanje avio-bombe s gradilišta Beograda na vodi: MUP poziva građane da prate ova uputstva

NIN pre 5 sati
Mup pozvao građane da se evakuišu: Policija zatvara ulice u Beogradu na vodi zbog bombe od 500 kila (foto)

Mup pozvao građane da se evakuišu: Policija zatvara ulice u Beogradu na vodi zbog bombe od 500 kila (foto)

Kurir pre 6 sati
Beograđani, hitno uklonite parkirana vozilla iz ovih ulica FOTO

Beograđani, hitno uklonite parkirana vozilla iz ovih ulica FOTO

B92 pre 5 sati
U subotu u sedam časova počinje uklanjanje bombe kod Beograda na vodi, građani da se evakuišu

U subotu u sedam časova počinje uklanjanje bombe kod Beograda na vodi, građani da se evakuišu

Politika pre 5 sati
U subotu uklanjanje avio-bombe s gradilišta Beograda na vodi, MUP poziva građane da napuste stanove

U subotu uklanjanje avio-bombe s gradilišta Beograda na vodi, MUP poziva građane da napuste stanove

Beta pre 6 sati
Avio-bomba od 500 kilograma pronađena na gradilištu „Beograda na vodi“: MUP pozvao građane da prate ova uputstva (FOTO)

Avio-bomba od 500 kilograma pronađena na gradilištu „Beograda na vodi“: MUP pozvao građane da prate ova uputstva (FOTO)

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUPBeograd na vodi

Regioni, najnovije vesti »

U Šumaricama otkrivena nova vrsta gljive – ušla u svetske baze

U Šumaricama otkrivena nova vrsta gljive – ušla u svetske baze

RTK pre 59 minuta
Turnir u rukometu na pesku za vikend u Leskovcu, prijave do petka

Turnir u rukometu na pesku za vikend u Leskovcu, prijave do petka

Jug press pre 39 minuta
Policajac iz Novog Pazara uhapšen na administrativnom prelazu Brnjak: Odmah sproveden u službene prostorije

Policajac iz Novog Pazara uhapšen na administrativnom prelazu Brnjak: Odmah sproveden u službene prostorije

Mondo pre 44 minuta
TOP 3 najmodernije torbe za leto 2025

TOP 3 najmodernije torbe za leto 2025

Ozon press pre 30 minuta
Viđen si za Ćacilend

Viđen si za Ćacilend

Ozon press pre 9 minuta