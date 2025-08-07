U subotu uklanjanje avio-bombe s gradilišta Beograda na vodi, MUP poziva građane da napuste stanove

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) apelovalo je danas na građane koji žive u okolini naselja Beograd na vodi da u subotu u jutarnjim časovima napuste stanove dok sa obližnjeg gradilišta ne bude uklonjena avio-bomba iz Drugog svetskog rata.

Apel je upućen građanima koji žive u okolini gradilišta Beograda na vodi, kod Tržnog centra "Galerija" i u zgradama u delovima ulica Nikolaja Kravcova, vožda Đorđa Stratimirovića, Luke Ćelovića Trebinjca, Hercegovačke ulice (deo između Nikolaja Kravcova i vožda Đorđa Stratimirovića) i Bulevara Vudroa Vilsona (na delu od ugla sa ulicom vožda Đorđa Stratimirovića).

"Ukoliko nisu u mogućnosti da napuste svoje stanove u periodu od 6 do 9 časova, preporuka je da otvore prozore, spuste roletne i udalje se od prozora", saopštio je MUP.

Akcija uklanjanja avio-bombe britanske proizvodnje iz Drugog svetskog rata, pronađene u Ulici Nikolaja Kravcova, počeće u 7 časova.

"Preporučuje se građanima iz Ulice Nikolaja Kravcova i Bulevara Vudroa Vilsona (od ugla sa Ulicom vožda Đorđa Stratimirovića) da uklone svoja parkirana vozila najkasnije do petka 8. avgusta, do 22 časa. U suprotnom, vozila će biti premeštena na parkinge na Slaviji i Starom Sajmištu", piše u saopštenju.

Dodaje se da lokaciju na kojoj je nađena avio-bomba, teška oko 500 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od približno 220 kilograma, "sve vreme obezbeđuju" pripadnici Policijske uprave za grad Beograd.

"Apelujemo na sve građane da poštuju uputstva i naređenja nadležnih službi, kao i da prate aktuelne informacije putem sredstava javnog informisanja, kako bi postupak uklanjanja i uništavanja bombe protekao bezbedno i u najkraćem mogućem roku", stoji u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.