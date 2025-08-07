Na Petrovačkoj cesti obeleženo 30 godina godina od stradanja Srba u akciji "Oluja"

U mestu Janjile kod Bosanskog Petrovca, u Federaciji BiH, danas je obeležena 30. godišnjica stradanja Srba iz nekadašnje Republike Srpske Krajine i odata pošta žrtvama ubijenih na Petrovačkoj cesti tokom hrvatske vojne akcije "Oluja".

Episkop bihaćko-petrovački Sergije rekao je da je Petrovačka cesta opomena, ocenivši da je "nemoguće pojmiti ponovo ustašizaciju Hrvatske i klicanje ustašama". Vladika Sergije je naveo da se u Hrvatskoj "svesno slavi zločin koji se dogodio u ‘Oluji’", prenela je Radio-televizija RS (RTRS). "Na ovom strašnom mestu poginuli su deca, starci i odrasli ljudi. Mislili su da koračaju ka slobodi, ali ih je zločinačka ruka pokosila u trenu. Nisu ni videli lica svojih ubica,