Vučević: Srbija i RS su pod ozbiljnim udarom, moraju biti sačuvane

Novi magazin pre 2 sata  |  Beta
Miloš Vučević, savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja i lider Srpske napredne stranke, izjavio je danas u mestu Janjile kod Bosanskog Petrovca, u Federaciji BiH, da su Srbija i Republika Srpska pod ozbiljnim udarom i da moraju biti sačuvane.

Vučević je rekao da to "nije udar na dvojicu ljudi ili dva predsednika ili par ljudi oko njih". "Ovo je udar na državu. Nažalost, jedan deo naših sunarodnika su deo toga, jer su zaneseni nekim svojim ličnim i lukrativnim interesima ili su zaluđeni da zaista čine nešto dobro, a ne čine ništa dobro svojoj državi", kazao je on obeležavanju 30. godišnjice egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine i pomenu žrtvama ubijenim u hrvatskoj akciji "Oluja" na Petrovačkoj
Ključne reči

HrvatskaRepublika SrpskaSrpska napredna strankaSNSSrpska KrajinaMiloš VučevićBIh

