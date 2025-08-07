Pakao petrovačke ceste - 7.Avgust kao večna rana: "Kada sam izašao iz kamiona, zatekao sam oca bez glave, a dedu mrtvog

Alo pre 1 sat
Pakao petrovačke ceste - 7.Avgust kao večna rana: "Kada sam izašao iz kamiona, zatekao sam oca bez glave, a dedu mrtvog

Trideset godina nakon masakra na Petrovačkoj cesti, kada je hrvatska avijacija bombardovala kolonu srpskih izbeglica, sećanja preživelih i dalje bole. U napadu su stradala deca, starci, trudnice. Niko još nije odgovarao.

„Kako neko može da slavi sebe kao heroja nakon što je bombardovao kolonu izbeglica, ubijao starce i decu, i širio smrt?“ – pita se dr Milovan Kerkez, ratni hirurg koji je tog kobnog dana u petrovačkoj bolnici lečio ranjene. Dana 7. avgusta 1995. godine, hrvatski borbeni avioni bombardovali su kolonu srpskih izbeglica koja se povlačila iz Republike Srpske Krajine, krećući se Petrovačkom cestom. Među ubijenima su bili civili, stariji ljudi i deca. Iako je prošlo tri
