Šta Tramp nudi Putinu da prekinu rat u Ukrajini: Moskva tvrdi da je predlog Vašingtona prihvatljiv

Nova pre 31 minuta  |  Autor: Nova.rs
Šta Tramp nudi Putinu da prekinu rat u Ukrajini: Moskva tvrdi da je predlog Vašingtona prihvatljiv

Vašington je Moskvi predstavio predlog primirja koji Kremlj smatra "sasvim prihvatljivim", objavio je Jurij Ušakov, savetnik ruskog predsednika Vladimira Putina.

U Kremlju je juče održan sastanak američkog izaslanika Stiva Vitkofa i ruskog predsednika Vladimira Putina, a poljski mediji prenose ključne tačke plana koji uključuje prekid vatre između Rusije i Ukrajine, ali ne i potpuni mirovni sporazum. ⚡ Ushakov: The U.S. proposed a „acceptable“ plan to the Kremlin According to Putin’s aide Yury Ushakov, Washington presented a proposal that Moscow considers „acceptable.“ The talks were initiated by Trump’s special envoy,
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Šta se može očekivati od Trampove mirovne strategije za Ukrajinu nakon susreta Putina i Witkoffa?

Šta se može očekivati od Trampove mirovne strategije za Ukrajinu nakon susreta Putina i Witkoffa?

Slobodna Evropa pre 36 minuta
Prva reakcija Rusije na Trampov mirovni plan: "Potpuno prihvatljivo" (video)

Prva reakcija Rusije na Trampov mirovni plan: "Potpuno prihvatljivo" (video)

Pravda pre 21 minuta
Sijarto izrazio nadu za brzo uspostavljanje mira u Evropi nakon sastanka Putina i Trampa

Sijarto izrazio nadu za brzo uspostavljanje mira u Evropi nakon sastanka Putina i Trampa

Sputnik pre 51 minuta
Putin želi predaju, ne dogovor ali će ipak sesti sa Trampom za sto iz jednog razloga! Analiza BBC: Šta ruski predsednik tačno…

Putin želi predaju, ne dogovor ali će ipak sesti sa Trampom za sto iz jednog razloga! Analiza BBC: Šta ruski predsednik tačno želi od Vašingtona?

Kurir pre 1 minut
Bela kuća oštro demantovala Kremlj! Sastanak Trampa i Putina još nije dogovoren

Bela kuća oštro demantovala Kremlj! Sastanak Trampa i Putina još nije dogovoren

Alo pre 11 minuta
Prva reakcija kremlja na Trampov plan! "Potpuno prihvatljiv"

Prva reakcija kremlja na Trampov plan! "Potpuno prihvatljiv"

Alo pre 51 minuta
Bela kuća demantuje Kremlj: Sastanak Trampa i Putina još nije dogovoren

Bela kuća demantuje Kremlj: Sastanak Trampa i Putina još nije dogovoren

Telegraf pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaVašingtonRusija

Svet, najnovije vesti »

Netanjahu: Izrael želi da preuzme kontrolu nad Pojasom Gaze, ali ne i da vlada

Netanjahu: Izrael želi da preuzme kontrolu nad Pojasom Gaze, ali ne i da vlada

Danas pre 22 minuta
Zbog zastave Velike Albanije državljanin Nemačke proteran iz Severne Makedonije

Zbog zastave Velike Albanije državljanin Nemačke proteran iz Severne Makedonije

Danas pre 37 minuta
Dan uživo: Preko Rima do Vašingtona

Dan uživo: Preko Rima do Vašingtona

N1 Info pre 22 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Moguć sastanak Trampa i Putina sledeće sedmice; Putin predložio lokaciju

UKRAJINSKA KRIZA: Moguć sastanak Trampa i Putina sledeće sedmice; Putin predložio lokaciju

RTV pre 41 minuta
"Predložio sam da Tramp dođe: U Srbiju!" Marko Đurić: "Vratićemo odnose Srbije i SAD na nekadašnji nivo"

"Predložio sam da Tramp dođe: U Srbiju!" Marko Đurić: "Vratićemo odnose Srbije i SAD na nekadašnji nivo"

Blic pre 21 minuta