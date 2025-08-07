Šta Tramp nudi Putinu da prekinu rat u Ukrajini: Moskva tvrdi da je predlog Vašingtona prihvatljiv

Vašington je Moskvi predstavio predlog primirja koji Kremlj smatra "sasvim prihvatljivim", objavio je Jurij Ušakov, savetnik ruskog predsednika Vladimira Putina.

U Kremlju je juče održan sastanak američkog izaslanika Stiva Vitkofa i ruskog predsednika Vladimira Putina, a poljski mediji prenose ključne tačke plana koji uključuje prekid vatre između Rusije i Ukrajine, ali ne i potpuni mirovni sporazum. ⚡ Ushakov: The U.S. proposed a „acceptable“ plan to the Kremlin According to Putin’s aide Yury Ushakov, Washington presented a proposal that Moscow considers „acceptable.“ The talks were initiated by Trump’s special envoy,