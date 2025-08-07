SDS: Zahtevom da otkupi kaznu Dodik prihvatio presudu Suda BiH, najave o referendumu neozbiljne

Vršilac dužnosti predsednika opozicione Srpske demokratske stranke (SDS) Jovica Radulović izjavio je danas da je predsednik Republike Srpske (RS) Milorasad Dodik zahtevom da "otkupi" jednogodišnju zatvorsku kaznu na koju je presuđen, prihvatio presudu Suda BiH.

Zbog toga SDS smatra neozbiljnom Dodikovu najavu o referendumu o tome da li treba prihvatiti odluku Centralne izborne komisije BiH (CIK), koja mu je oduzela predsednički mandat. On je podsetio da je Dodik u januaru najavio referendum o nezavisnosti, ako bude osuđen pred Sudom BiH, a da je "sada to zaboravljeno i evoluiralo u referendum o tome da li treba prihvatiti presudu koju je Dodik već prihvatio". "Neće me iznenaditi da pod pritiscima zaboravi i na ovu najavu,