Putin prihvatio sastanak sa Trampom

Rusija i SAD su dogovorile održavanju susreta Vladimira Putina i Donalda Trampa u narednim danima, izjavio je pomoćnik predsednika Ruske Federacije Jurij Ušakov.

"Na predlog američke strane, u principu je postignut dogovor o održavanju bilateralnog sastanka na najvišem nivou u narednim danima, odnosno susreta predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa", rekao je Jurij Ušakov, piše ruska agencija RIA Novosti, a prenosi N1 Zagreb. Prema njegovim rečima, strane su započele s pripremama za samit, a iduća nedelja je označena kao okvirni termin, iako je trenutno teško reći koliko će dana trajati pripreme. Mesto održavanja