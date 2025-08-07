Blumberg: Tramp otkrio pod kojim uslovom Putin pristaje na pregovore; šef Kremlja predložio lokaciju za sastanak

RTS pre 27 minuta
Blumberg: Tramp otkrio pod kojim uslovom Putin pristaje na pregovore; šef Kremlja predložio lokaciju za sastanak

Rat u Ukrajini – 1.261. dan. Američki predsednik Donald Tramp rekao je evropskim saveznicima da je šef Kremlja Vladimir Putin otvoren za mirovne pregovore, ali samo ako oni uključuju "razmenu teritorija", objavio je Blumberg, pozivajući se na dobro obaveštene izvore. Putin je imenovao Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) kao jedno od pogodnih mesta za sastanak s Trampom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kaže da je na sastanku s vojnim vrhom te države dogovoreno da su udari duboko na teritoriju Rusije

Putin: Mogao bih se sastati sa Zelenskim, ali moraju da se stvore uslovi za to Ruski predsednik Vladimir Putin nije isključio sastanak s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, ali je ponovio da se za to moraju stvoriti uslovi, a oni su još uvek daleko od toga da se ispune. "Već sam mnogo puta rekao da generalno nemam ništa protiv toga. Moguće je, ali za to moraju biti stvoreni određeni uslovi“, rekao je Putin novinarima, Dodao je "da smo, nažalost, još
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Preokret, pao dogovor Putina i Trampa! "Velika trojka" uskoro donosi odluku o budućnosti sveta: Ovo će se desiti prvi put…

Preokret, pao dogovor Putina i Trampa! "Velika trojka" uskoro donosi odluku o budućnosti sveta: Ovo će se desiti prvi put posle 7 godina

Blic pre 28 minuta
Uživo "Duhovi" pogodili Ruse; Front je probijen FOTO/VIDEO

Uživo "Duhovi" pogodili Ruse; Front je probijen FOTO/VIDEO

B92 pre 33 minuta
Dan uživo: Preko Rima do Vašingtona

Dan uživo: Preko Rima do Vašingtona

N1 Info pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA: Moguć sastanak Trampa i Putina sledeće sedmice; Putin predložio lokaciju

UKRAJINSKA KRIZA: Moguć sastanak Trampa i Putina sledeće sedmice; Putin predložio lokaciju

RTV pre 2 sata
"Predložio sam da Tramp dođe: U Srbiju!" Marko Đurić: "Vratićemo odnose Srbije i SAD na nekadašnji nivo"

"Predložio sam da Tramp dođe: U Srbiju!" Marko Đurić: "Vratićemo odnose Srbije i SAD na nekadašnji nivo"

Blic pre 1 sat
Najava strateškog dijaloga sa SAD: Nova stranica u odnosima ili stara priča u novom pakovanju?

Najava strateškog dijaloga sa SAD: Nova stranica u odnosima ili stara priča u novom pakovanju?

Insajder pre 2 sata
SAD na aukciji prodaju zaplenjenu rusku superjahtu vrednu 325 miliona dolara

SAD na aukciji prodaju zaplenjenu rusku superjahtu vrednu 325 miliona dolara

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinEvropska UnijaMoskvaUkrajinaNjujorkSlovačkaVelika BritanijaRusijaNemačkaBerlinKijevDonald TramppožarnaftaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Totalni obrt u četiri faze: Amerika traži potpuno razoružanje Hezbolaha: Obećava povlačenja iz južnog Libana

Totalni obrt u četiri faze: Amerika traži potpuno razoružanje Hezbolaha: Obećava povlačenja iz južnog Libana

Blic pre 8 minuta
SZO: U Pojasu Gaze identifikovano 99 umrlih od neuhranjenosti, a pravi broj se ne zna

SZO: U Pojasu Gaze identifikovano 99 umrlih od neuhranjenosti, a pravi broj se ne zna

Danas pre 1 sat
Udar na Indiju: SAD opet ostavile na cedilu prijatelja i važnog strateškog partnera

Udar na Indiju: SAD opet ostavile na cedilu prijatelja i važnog strateškog partnera

Danas pre 1 sat
Zbog zastave Velike Albanije državljanin Nemačke proteran iz Severne Makedonije

Zbog zastave Velike Albanije državljanin Nemačke proteran iz Severne Makedonije

Danas pre 2 sata
Netanjahu: Izrael želi da preuzme kontrolu nad Pojasom Gaze, ali ne i da vlada

Netanjahu: Izrael želi da preuzme kontrolu nad Pojasom Gaze, ali ne i da vlada

Danas pre 1 sat