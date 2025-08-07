Blumberg: Tramp otkrio pod kojim uslovom Putin pristaje na pregovore; šef Kremlja predložio lokaciju za sastanak

Rat u Ukrajini – 1.261. dan. Američki predsednik Donald Tramp rekao je evropskim saveznicima da je šef Kremlja Vladimir Putin otvoren za mirovne pregovore, ali samo ako oni uključuju "razmenu teritorija", objavio je Blumberg, pozivajući se na dobro obaveštene izvore. Putin je imenovao Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) kao jedno od pogodnih mesta za sastanak s Trampom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kaže da je na sastanku s vojnim vrhom te države dogovoreno da su udari duboko na teritoriju Rusije

Putin: Mogao bih se sastati sa Zelenskim, ali moraju da se stvore uslovi za to Ruski predsednik Vladimir Putin nije isključio sastanak s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, ali je ponovio da se za to moraju stvoriti uslovi, a oni su još uvek daleko od toga da se ispune. "Već sam mnogo puta rekao da generalno nemam ništa protiv toga. Moguće je, ali za to moraju biti stvoreni određeni uslovi“, rekao je Putin novinarima, Dodao je "da smo, nažalost, još