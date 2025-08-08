Bela kuća zvanično potvrdila! Tramp i Putin se sastaju krajem sledeće nedelje, tri najveće misterije oko susreta

Bela kuća zvanično je potvrdila da su američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin zakazali sastanak za kraj naredne nedelje. Iako je mesto još nepoznato, a datum okviran, pitanje prisustva Zelenskog i uslovi prekida vatre ostaju glavne nepoznanice. Poljski premijer najavljuje mogućnost pauze u ratu.

Zvaničnik Bele kuće danas je potvrdio da je sastanak između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina zakazan za kraj naredne nedelje, prenosi "Skaj Njuz". Ipak, lokacija sastanka još nije precizirana i o tome se još vode pregovori između dve strane. Moguće lokacije domaćina su Italija sa Rimom kao kandidatom, Ujedinjeni Arapski Emirati ili Mađarska. Takođe, nije poznat ni tačan datum sastanka, već samo okvirni vremenski period u