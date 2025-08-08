Putin postavio teške uslove pred mirovne pregovore sa Trampom: Evo šta traži od Zelenskog

Službeni predstavnici SAD i Rusije rade na postizanju dogovora koji bi zaustavio rat u Ukrajini, a u kojem bi bila potvrđena ruska kontrola nad teritorijama koje je Moskva zauzela od početka invazije.

Prema tim izvorima, pripreme za mogući samit između predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina planiran za narednu nedelju su u toku, a Vašington pokušava da obezbedi saglasnost Ukrajine i njenih evropskih saveznika. Putin, kako navodi Blumberg pozivajući se na izvore upoznate s pregovorima, traži da Ukrajina preda celo istočno područje Donbasa Rusiji, kao i Krim koji je Moskva pripojila 2014. godine. U okviru dogovora Rusija se obavezala da prekine ofanzivu u