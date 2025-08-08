Šerif Endijae slavi veliki jubilej

B92 pre 28 minuta
Šerif Endijae slavi veliki jubilej

Crvena zvezda je pozvala navijače da u subotu prisustvuju utakmici četvrtog kola Superlige Srbije protiv TSC-a, kako bi zajedno obeležili jubilej - 100. nastup Šerifa Endiaja u crveno-belom dresu.

Duel Crvene zvezde i TSC-a biće odigran na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu, sa početkom u 20.00. Kako je objavljeno na zvaničnom sajtu kluba, Endiaj je od dolaska u Zvezdu 2023. godine zabeležio 99 nastupa i postigao 48 golova. "Napadač našeg kluba Šerif Endiaj će odigrati 100. utakmicu u crveno-belom dresu u subotu ukoliko bude nastupio protiv ekipe TSC. Jedan od najupečatljivijih momenata Endiaja u dresu Crvene zvezde bio je het-trik u večitom derbiju u sezoni
