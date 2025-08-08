Zvezda bez kapitena: Poznato koliko Ivanić mora da pauzira

Sport klub pre 4 sati  |  Autor: Nikola Stamenić
Zvezda bez kapitena: Poznato koliko Ivanić mora da pauzira

Mirko Ivanić, kapiten Crvene zvezde, povredio je nogu na utakmici u Poljskoj i sigurno neće igrati protiv TSC-a.

Najverovatnije će Ivanić propustiti i revanš protiv Leha, a prema prvim prognozama povreda mišića neće ga izbaciti iz tima za prvi meč plej-ofa Lige šampiona 19. ili 20. avgusta. Moguće je da Ivanić bude i u kombinaciji za drugi meč sa Lehom, ali posle rezultata iz Poljske nema razloga da se rizikuje. Prošle sezone je Ivanić imao dužu pauzu zbog povrede u septembarskom večitom derbiju, propustio je dosta utakmica i vratio se tek krajem novembra za utakmicu sa
