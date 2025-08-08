Lagumdžija: Rusija ostala usamljena u svojim stavovima na sednici Saveta bezbednosti o Dodiku

Ambasador Bosne i Hercegovine (BiH) pri Ujedinjenim nacijama (UN) Zlatko Lagumdžija izjavio je da je Rusija ostala "usamljena" u svojim stavovima na zatvorenim konsultacijama u Savetu bezbednosti o presudi predsedniku Republike Srpske (RS) Miloradu Dodiku.

"Sve ostale zemlje reafirmisale su teritorijalni integritet i suverenitet države, dosledno poštivanje vladavine prava, što podrazumeva poštivanje svih odluka suda i Centralne izborne komisije BiH (CIK), koje su u konkretnom slučaju donete jednoglasno", napisao je Lagumdžija na svom Fejsbuk nalogu.

Rusija je na sednici Saveta bezbednosti ponovo snažno kritikovala Kancelariju visokog predstavnika (OHR) i visokog predstavnika Kristijana Šmita, "tvrdeći da je on krivac za sve, jer su njegove odluke politički motivisane, neustavne, suprotne mirovnom sporazumu, iskonstruisane, stvaraju političke tenzije, podležu krivičnoj odgovornosti, te zbog toga treba podržati RS institucije u njihovom nastojanju da se održi mirovni sporazum i ustavno uređenje".

"Verujem da nema potrebe posebno naglašavati da su u ovim tvrdnjama ostali usamljeni", konstatovao je Lagumdžija.

Naglasio je da su "Rusi bili jedina članica Saveta bezbednosti, koja je negirala sudske presude što im je, osim OHR-a, kao stalne teme, bio ključni motiv za sazivanje ovog sastanka."

"Pokušaj MBB (Moskva, Beograd, Banjaluka) osovine da, po svaku cenu, pa i kroz zloupotrebu Saveta bezbednosti, krenu u 'spašavanje vojnika Dodika' je i ovaj put neslavno završio", ocenio je Lagumdžija.

Prema njegovim rečima, zatvorenim konsultacijama prethodilo je saopštenje Ambasade Rusije u BiH.

"Da bi uopšte proceduralno mogli 'ugurati' pred Savet bezbednosti i OHR i Dodika i Srebrenicu, morali su stvoriti narativ o ugroženom miru, pa je zato ruska Ambasada iz Sarajeva poručivala da je 'došao trenutak istine' i da je na 'kocki zaista postojanje BiH kao jedinstvene države'", naglasio je Lagumdžija.

Istakao je da "posle njihovog kraha u Savetu bezbednosti mora konstatovati da su pretnje o rušenju BiH bile i ostale pucanj iz 'prazne puške MBB osovine'".

Lagumdžija je još rekao da je "poučen iskustvima oko usvajanja Rezolucije o genocidu i onim što i dalje rade negatori genocida u Srebrenici, umesto da odgovara na medijske upite, poslednjih meseci intenzivno radio na upoznavanju članica Saveta bezbednosti sa činjenicama i namerama secesionista."

"Poruka je bila jednostavna - samo blagovremenom istinom i vladavinom prava možemo izbeći krizu u koju nas u kontinuitetu već dve godine pokušavaju gurati kreatori 'srpskog sveta' kao nastavku projekata presuđenim u Hagu", ocenio je.