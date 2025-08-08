Breskvica na motoru došla na nastup: Budva blokirana nakon pokušaja ubistva, a pevačica pronašla način da dođe do publike (video)

Blic pre 31 minuta
Breskvica na motoru došla na nastup: Budva blokirana nakon pokušaja ubistva, a pevačica pronašla način da dođe do publike…

Marko Ljubiša Kan, blizak prijatelj Luke Bojovića, ranjen je na bazenu hotela u Pržnu, u blizini Budve, kad je na njega pucano, o čemu se danas naširoko priča.

Budva je zbog toga potpuno blokirana, a pevačica Anđela Ignjatović Breskvica pronašla je način da dođe do lokala u kom nastupa. Ona je na nastup došla motorom, što možete videti u snimku iznad, kao i na fotografijama u nastavku teksta. Podsetimo, pevačice Tea Tairović, Ivana Boom Nikolić, Anđela Ignjatović Breskvica, Edita Aradinović, Angelina su otkazale svoje nastupe u Crnoj Gori u Baru na festivalu. Naime, iako je prvobitno bilo u planu da se u Baru od 7. do 10.
Breskvica na motoru došla na nastup: Budva blokirana nakon pokušaja ubistva, a pevačica pronašla način da dođe do publike (video)

