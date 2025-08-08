Tea otkazala nastup u CG jer joj nisu uplatili 7.500 €! Oglasio se i organizator, javno objavio i ugovor: "Nije upućena, ako ne povuče izjavu, objavićemo..."

Tea Tairovićotkazala je nastup na jednom muzičkom festivalu u Crnoj Gori jer joj nisu na vreme isplatili unapred dogovoreni honorar od 7.500 evra.

Prema ugovoru, najkasnije do 2. avgusta trebalo je da budu isplaćeni honorari za njihove nastupe, što se nije dogodilo. Pored nje, na festivalu u Baru trebalo je da pevaju i Anđela Ignjatović Breskvica i Ivana Boom Nikolić, koje su takođe otkazale svoje koncerte na pomenutom događaju. - Dragi moji, žao mi je što se, zbog neispunjenih uslova da se koncert održi, nećemo družiti u Baru 7. avgusta. Smatram da je za dobar koncert potrebna i dobra organizacija i da moja