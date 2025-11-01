"Šta sebi izgovorim to neprijatelju ne bih izgovorila": Tea Tairović i Sanja Vučić iskrene do koske u emisiji "Stoperka" kod Goce Tržan: "To ostavlja posledice, ne radimo to"

Ovog petka u omiljenom showu na Blic televiziji gostovale su dve izuzetne pevačice – Tea Tairović i Sanja Vučić. Osim što su talentovane i uspešne umetnice, one su i snažne žene koje se međusobno podržavaju, što je publila prepoznala i sa oduševljenjem dočekala.

"Postoji ta ženska solidarna energija i to strašno volim da osetim kod žena" - pohvalila je Goca Tržan nove gošće u petoj epizodi emisije “Stoperka”. Tea i Sanja su pokazale koliko je važna ženska solidarnost u muzičkoj industriji, ali i van nje. One su drugarice i koleginice koje si pružaju ogromnu podršku i tu su jedna za drugu. Pored toga, obe su poznate kao veliki radnici i primer su upornosti i predanosti pa ne čudi što svojim stavom i energijom inspirišu