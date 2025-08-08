Koliko je samo porastao: Sin Ognjena Amidžića trčkara po Kalemegdanu, mama Mina puca od ponosa: "Moje srce, mladunče" (foto)

Blic pre 36 minuta
Koliko je samo porastao: Sin Ognjena Amidžića trčkara po Kalemegdanu, mama Mina puca od ponosa: "Moje srce, mladunče" (foto)…

Žena voditelja Ognjena Amidžića, Mina Naumović Amidžić, pokazala je na društvenim mrežama prelepe momente sa njihovim sinom Perunom.

Na jednoj fotki vidimo mališana kako leškari u krevetu, a na drugoj kako uživa kraj mora i koliko je porastao. - Moje srce - napisala je Mina u opisu. U jednoj objavi vidimo kako Perun trčkara Kalemegdanom u Beogradu, a Mini je bilo puno srce. - Mladunče - pisalo je pored fotke. Ognjen je jednom prilikom istakao da njegova supruga nikada nije uvećavala usne. - Verovali ili ne, 100 % prirodna. Ni 1% gmo, fileri i plastika. Pošto čitam koješta, a ne volim nepravdu -
"Da li da ga kupamo ili da pravimo: Novo?" Žena Ognjena Amidžića pokazala šta je uradio njihov sin - evo kako je ponosni tata…

Blic pre 10 sati
"Lep si, frizura ti je odlična, pozovi me nekad": Milan Stanković pokazao kakvu je poruku dobio: Svi komentarišu jedno

Blic pre 6 minuta
Tea otkazala nastup u CG jer joj nisu uplatili 7.500 €! Oglasio se i organizator, javno objavio i ugovor: "Nije upućena, ako…

Kurir pre 6 minuta
Danas do 33 stepena

Radio 021 pre 1 minut
Spasiće planetu, ali prvo da se provoza jahtom: Da li je on najveći licemer Holivuda?

Nova pre 6 minuta
"Tražio sam đoletu pare na zajam" Baki B3 progovorio o teškim trenucima, pa priznao kako se izvukao iz svega: "Ako ima on…

Alo pre 11 minuta