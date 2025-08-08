Koliko je samo porastao: Sin Ognjena Amidžića trčkara po Kalemegdanu, mama Mina puca od ponosa: "Moje srce, mladunče" (foto)…

Žena voditelja Ognjena Amidžića, Mina Naumović Amidžić, pokazala je na društvenim mrežama prelepe momente sa njihovim sinom Perunom.

Na jednoj fotki vidimo mališana kako leškari u krevetu, a na drugoj kako uživa kraj mora i koliko je porastao. - Moje srce - napisala je Mina u opisu. U jednoj objavi vidimo kako Perun trčkara Kalemegdanom u Beogradu, a Mini je bilo puno srce. - Mladunče - pisalo je pored fotke. Ognjen je jednom prilikom istakao da njegova supruga nikada nije uvećavala usne. - Verovali ili ne, 100 % prirodna. Ni 1% gmo, fileri i plastika. Pošto čitam koješta, a ne volim nepravdu -