Netanyahu obezbedio odobrenje - Izrael spreman da upadne u Gazu

Premijer Izraela Benjamin Netanyahu obezbedio je u petak odobrenje kabineta za vojno preuzimanje grada Gaze, što je opisao kao deo završnog napada na Hamas, posle 22 meseca sukoba, s ciljem da se oslobodi poslednjih 50 talaca, bili živi ili mrtvi.

Odluka da se intenziviraju operacije u najvećem gradu u Pojasu Gaze predstavlja eskalaciju sukoba koji je već razorio palestinsku teritoriju, gde je Svetski program za hranu Ujedinjenih nacija upozorio da pola miliona ljudi gladuje. "Izraelske odbrambene snage će se pripremiti za zauzimanje grada Gaze, uz obezbeđivanje humanitarne pomoći civilnom stanovništvu van borbenih zona", navodi se u saopštenju iz Netanyahuove kancelarije nakon desetosatne sednice Saveta za